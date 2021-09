Halsema: neem afstand van Jodensterren bij demonstratie

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema vindt dat de organisatie van het ultrarechtse anti-regeringsprotest zondag afstand moet nemen van demonstranten die rondliepen met Jodensterren. Mannen met Jodensterren op hun borst werden onder meer gesignaleerd in de buurt van Forum-leider Thierry Baudet. De Amsterdamse nieuwszender AT5 schrijft:

“Het onbeschrijflijke leed van onze Joodse bevolking in de Tweede Wereldoorlog is op geen enkele manier te vergelijken met de problemen die mensen vandaag ondervinden van de coronapandemie”, verklaart Halsema. Sommige demonstranten die een Jodenster op hun kleding hadden, stonden naast het nationaal monument op de Dam, een monument voor de herdenking van de Tweede Wereldoorlog. “Dat juist op de Dam mensen het nodig vinden een gele ster te dragen is dieptriest en bijzonder kwetsend voor alle overlevenden en nabestaanden”, zegt Halsema.

Behalve Jodensterren herinnerden ook de tijdens het protest meegedragen prinsenvlaggen aan de Tweede Wereldoorlog. De prinsenvlag was bijzonder populair in NSB-kringen, en wordt vandaag de dag in Nederland alleen nog gebruikt door rechtsextremisten.

Organisator van de anti-regeringsdemonstratie van zondag was Michel Reijinga, naar eigen zeggen een aanhanger van Fortuyn, Wilders en Baudet. Bij het protest waren politici van de rechts-radicale partijen Forum voor Democratie, BV NL en JA21 aanwezig. BBB-leider Caroline van der Plas liet “vanwege familieverplichtingen” verstek gaan.