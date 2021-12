Halsema: ‘Politieke antivaxxers zoeken conflict, wij moeten dat niet doen’

De vaccinatiegraad ligt in Amsterdam en de andere grote steden onder het landelijk gemiddelde. De ongevaccineerden zijn geconcentreerd in achterstandswijken, vertelde burgemeester Femke Halsema zondag bij Buitenhof. Het gaat volgens haar om mensen die laaggeletterd zijn, die een grote afstand hebben tot de overheid en die gevoelig zijn voor desinformatie.

Zo geloven sommige vrouwen ten onrechte dat het coronavaccin een zwangerschap kan dwarsbomen. In werkelijkheid neemt de kans op doodgeboorte toe bij niet-gevaccineerde vrouwen. Ook lopen zwangere vrouwen een grotere kans om in het ziekenhuis te belanden als ze niet zijn ingeënt.

De GGD trekt de wijken in om de strijd aan te binden tegen desinformatie. Dat is een “taai proces”, erkende Halsema. Ongevaccineerden laten zich niet zomaar ompraten. “Wij moeten hen overtuigen dat wij aan hun kant staan.”

De vaccinatiegraad in Amsterdam is lager dan het landelijk gemiddelde. 'Ik ben daar ongelooflijk bezorgd over', aldus Burgemeester van Amsterdam Femke Halsema. 'Mensen zijn slecht geïnformeerd en bang. Op allerlei plekken wordt voorlichting gegeven, maar het is taai.' #buitenhof pic.twitter.com/iFGTjyV5r1 — Buitenhof (@Buitenhoftv) December 5, 2021

De Amsterdamse burgemeester kiest voor een andere benadering dan demissionair minister Hugo de Jonge die zijn ergernis over de ongevaccineerden vaak maar moeilijk kan verhullen. “Ruzie maken met de mensen om wie het gaat, heeft geen zin”, stelt Halsema. “Er is een groep politieke antivaxxers die polarisatie en conflict zoekt. Als bestuurders moeten we het conflict niet vergroten.”

Halsema riep de situatie van maart en april vorig jaar in herinnering. “We gingen pandemie in met een sterk besef van solidariteit. Die boodschap moeten we als bestuur blijven brengen.”

Om die reden twijfelt Halsema ook over een vaccinatieverplichting en 2G. Dergelijke ingrijpende maatregelen kunnen nodig zijn om de crisis te keren, erkent ze, maar er is wel een goed en zorgvuldig debat nodig. Als ongevaccineerden zich vanwege zulk beleid verder afkeren van de overheid, zijn we nog verder van huis, vreest Halsema. “Denk daar heel zorgvuldig over na”, luidt haar advies dan ook. “Denk er ook over na wat het effect zal zijn op de polarisatie.”

'Een vaccinatieplicht is ingrijpend in de individuele grondrechten van mensen', aldus Burgemeester v. Amsterdam Femke Halsema. 'Ik denk dat je daar een fundamenteel debat over moet voeren waarbij proportionaliteit en effectiviteit gewogen wordt.' #buitenhof pic.twitter.com/cZH5wIZEvm — Buitenhof (@Buitenhoftv) December 5, 2021

Halsema heeft behoefte aan een visie voor de lange termijn: er moet volgens haar perspectief worden geboden. “We moeten echt nadenken over hoe we de komende twee jaar omgaan met het virus dat in onze samenleving aanwezig zal blijven.”

De Amsterdamse burgemeester bepleitte bij Buitenhof de oprichting van een denktank die nadenkt over het uitbreiden van de zorg, speciale covid-ziekenhuizen, maatregelen, maar ook over de sociale en economische gevolgen. “Zet verschillende mensen van verschillende disciplines bij elkaar”

Als voorzitter van de denktank denkt ze aan hoogleraar en NWO-voorzitter Marcel Levi of aan Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Beide mannen zijn lid van de PvdA.