Hanauers maken harde vuist tegen rechts-extremisme: ‘Nazis Raus!’

Duizenden mensen kwamen donderdag bijeen in Duitsland op zeker 50 marktpleinen om de slachtoffers van de aanslag te herdenken. De dader Tobias Rathjen (43) schoot 10 mensen dood, waaronder zijn moeder, voor hij zelfmoord pleegde. Rathjen had één doel: het uitroeien van de halve Duitse bevolking, schrijft Trouw.

In Hanau beschrijft burgemeester Claus Kaminsky de gebeurtenis als ‘een van de zwartste dagen van onze geschiedenis’.‘NAZIS RAUS’ roepen de inwoners van Hanau in koor op een marktplein.

Beautiful reaction by Eintracht Frankfurt fans after far right idiots disturb a minute's silence for the victims in Hanau. First they shout "halt die Fresse" (shut the fuck up) that has become a slogan against AfD/Nazis. Then the whole stadium erupts in "Nazis raus!" (Nazis out) https://t.co/ArbhlfOUXW — ninmena (@ninmena_) February 20, 2020

De schietpartij in het Duitse Hanau is de zoveelste terreuraanslag van rechts-extremisten. Het is de derde keer binnen een jaar in Duitsland dat er dodelijk geweld wordt gebruikt met een rechts-extremistisch motief. Rechts-extremisme in Duitsland lijkt weer in opmars te zijn.

Woensdagavond in Shishabar Midnight maakte de 43-jarige terrorist zijn eerste slachtoffer. Vervolgens richtte hij een bloedbad aan in snackbar Arena aan de Kurt-Schumacher-Platz. Voordat de dader zelfmoord pleegde, vermoordde hij zijn moeder. Op één na hadden alle dodelijke slachtoffers een migratie-achtergrond, evenals de 5 gewonden.

De politie gaat ervan uit dat Rathjen een ‘lone wolf’ was en alleen handelde. Hij was een onbekende voor de politie. Noch stond hij op lijsten van mogelijk gewelddadige neo-nazistische inwoners van de deelstaat Hessen, waar Hanau ligt. Vorig jaar werd in diezelfde deelstaat CDU-politicus Walter Lübcke voor zijn huis doodgeschoten door een rechts-extremist.

A far-right Islamophobic attack in Hanau leaves several dead. I’m done mincing words. This vicious rise in Islamophobia is aided and abetted by mainstream political leaders. From Macron’s rhetoric to Boris Johnson’s outright racism. They are all guilty.https://t.co/w6jvYc9BCm — Ali Milani (@ARMilani_) February 20, 2020

Bondspresident Frank-Walter Steinmeier bracht een persoonlijk bezoek aan Hanau. “De daad heeft diepe wonden in de stad geslagen”, zei Steinmeier. Hij riep de burgers van Hanau op om zich niet uiteen te laten drijven.

De dader was lid van een schietvereniging. Dat werpt vragen op over hoe een man met dergelijke ideologische overtuigingen erin slaagde om lid te worden en aan wapens te komen. “We hebben nieuwe en strengere wetten nodig om eigenaren van jacht- en vuurwapenvergunningen regelmatig en grondig te controleren,” schreef Bild, de toonaangevende krant van Duitsland, op de voorpagina.

Alle moskeeën in Duitsland krijgen politiebeveiliging, meldde de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer vrijdag. Volgens het Duitse persbureau DPA omschreef hij de schietpartij als een racistische, terroristische aanslag. De minister maakt zich zorgen over het rechts-extremisme in Duitsland, dat naar zijn idee “zeer groot” is. Ook op treinstations en luchthavens zullen meer politieagenten ingezet worden.

cc-foto: Flickr / Marco Verch