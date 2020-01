Handel in groene stroom kost Nederland banen en miljoenen euro’s

Nederland maakt onvoldoende gebruik van groene energiebronnen. De regering onderhandelt daarom met verschillende Europese landen over het aankopen van duurzame energierechten. Door energierechten van landen met een overschot te kopen, ontloopt Nederland sancties uit Brussel. Volgens Europese doelstellingen moet aan het einde van dit jaar 14 procent van de opgewekte energie in Nederland duurzaam zijn. Dat doel blijkt niet realiseerbaar.

Olof van der Gaag, vertegenwoordiger van de Nederlandse producenten van duurzame energie, vertelt aan de NOS dat hij begrijpt dat het kabinet onder tijdsdruk staat. Toch vindt hij het teleurstellend dat het zo ver dreigt te komen. “Het betekent dat Nederland waarschijnlijk wel een paar honderd miljoen euro kwijt is aan duurzame energieprojecten in het buitenland. Dat vinden wij heel erg jammer, want als het geld naar andere landen gaat, zorgt dat niet voor banen en economische kansen voor Nederlandse bedrijven en dat vinden wij zonde.”

Dus we gaan nu serieus overwegen om boekhoudkundig ons “klimaatprobleem” op te lossen? Lees: we gaan andere landen geld betalen, zodat we ons eigen schuldgevoel afkopen? 😳https://t.co/BQV1i0VaKX — Rutger van den Noort (@RutgervdNoort) January 9, 2020

Ondanks de sjoemelpraktijken is Nederland bezig met een inhaalslag wat betreft zon- en windenergie. Zo moet de aanleg van grote windmolenparken op zee ervoor zorgen dat Nederland in 2030 70 procent van de elektriciteit duurzaam is. Voor de warmtevoorziening zal voorlopig nog aardgas worden gebruikt. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat zegt niet te weten wanneer de uitkomst van de onderhandelingen over de aankoop van duurzame energierechten bekendgemaakt wordt.