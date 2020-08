Handhavers staken uitdelen coronaboetes: ‘Regels vallen niet meer uit te leggen’

Terwijl de autoriteiten in verband met het heropleven van het coronavirus zinnen op het aanscherpen van de regels, is handhaving van de bestaande regels in de praktijk nu al amper meer mogelijk. In heel Twente zijn de afgelopen maand slechts vijf boetes uitgedeeld wegens overtreding van de regels tegen verspreiding van het coronavirus. “De anderhalvemetermaatregel wordt al niet of nauwelijks meer gehandhaafd. Het is niet meer uit te leggen aan mensen,” verklaart Eric Lakenman, voorzitter van de Nederlandse BOA Bond, tegenover RTV Oost. Twente kampt met een verdubbeling van het aantal besmettingen, afgelopen week waren het er 13. De helft daarvan betreft personen tussen 20 en 29 jaar oud.

De GGD stelt dat zelfs mensen waarvan vermoed wordt dat ze besmet zijn met het coronavirus zich steeds minder aan de regels houden. Ze hebben geen zin om 48 uur te wachten op de uitslag en willen ook niet meewerken aan het onderzoek naar bron en contacten. Dat laatste is een essentieel onderdeel van de strategie om het virus onder controle te krijgen.

De Veiligheidsregio beweert dat er strenger opgetreden gaat worden maar handhavers hebben daar een hard hoofd in en zien het als een loos dreigement. Onveiligheid is ook een belangrijke reden om de handhaving te laten varen. Lakenman: “Dat komt omdat boa’s vooral groepen moeten aanspreken. En dan sta je met zijn tweeën tegenover een groep van zes, acht of tien mensen. Waarschijnlijk hebben ze dan ook nog een borreltje op. Dan voel je je niet heel prettig.”

Woensdag beklaagde een woordvoerder van de boa-vakbond zich tegenover RTL Nieuws over de onmogelijkheid de regels te handhaven:

“Het wordt alleen maar moeilijker voor de handhavers en we zien een toename van incidenten. Handhaving moet ook kúnnen en volgens mij is de regelgeving er ook niet voor om een boete uit te kunnen schrijven. Daarmee komt de geloofwaardigheid van de boa’s ter discussie te staan en dat willen we niet.”

Het geweld tegen boa’s is de afgelopen weken op veel plaatsen toegenomen.