Hani ontvluchtte Syrië: Je zit op je beurt te wachten om dood te gaan

De 19-jarige Hani Karamohamad werd geboren in de Syrische stad Idlib. Het is de stad waar hij opgroeide en een fijn leven had, tot de oorlog begon. In De Nieuws BV vertelt hij hoe er “minder dan de helft” over is van Idlib. Het gezin van Hani wist de zwaar getroffen stad te ontvluchten, maar vrienden en familie bleven achter.

Het was Hani’s tante die hem aanspoorde op de radio te vertellen hoe de situatie in Idlib nu is: