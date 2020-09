Druktemaker Elfie Tromp zet de voordelen van de coronacrisis op een rijtje: “Door corona hoef je niet meer te netwerken, want de economie raakt toch in het slop: er komen geen betere banen vrij. Vrijmibo’s zijn ook verleden tijd, dus je hoeft jezelf ook geen lillende lever meer te zuipen om niet onder te doen voor je collega’s. En je hoeft ook niet meer naar verplichte kerstborrels met goedkope hoofdpijnwijn en gênante karaoke’s. En die gluiperige metoo-baas? Die kan je niet meer betasten als je thuiswerkt. En als hij het toch probeert als je toch een keer op de zaak bent, dan kun je hem wijzen op de anderhalvemetermaatregel zonder te vrezen voor je baan.”

“En natuurlijk het beste: je kunt thuiswerken in je vuile onderbroek of je lubberige pyjamabroek en je hoeft geen knellende schoenen meer aan om de klant te ontmoeten, want die ziet via het scherm alleen je bovenlijf. Dus lieve mensen, laten we er het beste van maken. Bij deze wens ik je niet een gelukkig nieuwjaar of een fijne vakantie, maar een happy lockdown en de beste wensen voor je luchtwegen.”