Harskampse jongeren willen Afghaanse vluchtelingen weren: ‘Eigen volk eerst’

In het Veluwse dorp Harskamp waar op de militaire kazerne een groep Afghaanse vluchtelingen wordt gehuisvest, hebben zo’n 250 mensen tegen hun komst geprotesteerd. De groep scandeerde daarbij extreemrechtse leuzen als ‘eigen volk eerst’ en stak vuurwerk af. Ook werden er spandoeken tegen de opvang van de asielzoekers opgehangen.

Op de militaire basis is ruimte gemaakt om maximaal 800 vluchtelingen op te vangen die halsoverkop Afghanistan moeten verlaten om uit handen van de extremistische Taliban te blijven. Hoeveel van die opvangcapaciteit in Harskamp benut wordt is nog niet bekend, net als hoelang de vluchtelingen er zullen blijven. Inmiddels bevinden zich enkele Afghanen in de barakken.

Het AD meldt dat de groep anti-vluchtelingen voornamelijk uit jongeren bestaat die behalve vuurwerk ook de nodige kratten bier hebben meegenomen. De politie is aanwezig.