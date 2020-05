Hartenwens scholier (13): ‘Iets meer geld voor mijn ouders om eten te kopen’

Dylan is een 13-jarige scholier die tijdens de lockdown in België in de problemen is gekomen omdat zijn gezin zich wegens geldgebrek geen goed werkende laptop kan veroorloven. Het Belgische Jeugdjournaal Karrewiet interviewt hem over de gevolgen. De onderwijsachterstand die hij heeft opgelopen, zal er vermoedelijk toe leiden dat hij dit jaar blijft zitten. Maar dat is niet zijn enige zorg. In het interview vertelt hij dat zijn grootste wens is dat zijn ouders wat meer te besteden zouden hebben, om eten te kunnen kopen.

“Als ik één ding mag wensen, dan is het iets meer geld. Ons eten is bijna op, met dat extra geld zouden we dan eten kunnen kopen.”

Uit een maandag verschenen rapport wordt duidelijk dat kinderen uit kwetsbare gezinnen het extra moeilijk hebben tijdens de lockdown in België. Tweederde van hen heeft thuis niet de beschikking over een laptop of computer. Driekwart heeft te weinig ruimte thuis om huiswerk te kunnen maken. De helft van hen mag of durft niet naar buiten. Meer dan de helft vreest bekeurd te worden.