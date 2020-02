Harvey Weinstein schuldig bevonden aan verkrachting

Harvey Weinstein (67) is schuldig bevonden aan aanranding en verkrachting. De filmmagnaat staat terecht voor de verkrachting van twee vrouwen. Er hangt hem een gevangenisstraf tot 25 jaar boven het hoofd. De rechter doet op 11 maart uitspraak, schrijft The New York Times.

Weinstein is echter vrijgesproken van een aantal zwaardere aanklachten, die hem levenslang hadden kunnen opsluiten. Zo werd hij niet schuldig bevonden op de aanklacht een serieverkrachter te zijn en ook zou hij zich volgens de jury niet schuldig hebben gemaakt aan verkrachting met voorbedachten rade en het gebruik van extreem geweld of een wapen.

It says a lot about rape culture and how accustomed women are to losing that nearly every female friend I have was expecting a 'not guilty' verdict in the Weinstein trial. — Jessica Valenti (@JessicaValenti) February 24, 2020

De 12 juryleden hebben er 5 dagen over gedaan om tot een unaniem oordeel te komen. Vrijdag had de jury nog aan de rechter of hij wilde instemmen met een verdeeld oordeel. De rechter vroeg de twaalf juryleden om te proberen het toch met elkaar eens te worden.Volgens de jury heeft hij zich wel schuldig gemaakt aan het dwingen tot seks, waarbij de vrouwen in kwestie, actrice Jessica Mann en producer Miriam Haley, duidelijk niet hadden ingestemd met seksuele handelingen.

Today’s outcome in Harvey Weinstein’s New York trial is the result of the decisions of multiple women to come forward to journalists and to prosecutors at great personal cost and risk. Please keep those women in your thoughts today. — Ronan Farrow (@RonanFarrow) February 24, 2020

Weinstein, die tot nu toe op vrije voeten was, werd na de zitting direct geboeid afgevoerd. Hij zal waarschijnlijk in hoger beroep gaan.

Harvey Weinstein is now a convicted rapist because of the bravery of the women who spoke out and the investigative journalism which held him to account. Sometimes it can all seem hopeless, today is a good reminder it isn’t. https://t.co/VQB1kHcNgw — Jane Bradley (@jane__bradley) February 24, 2020

De ontelbare beschuldigingen tegen Weinstein gaan soms tientallen jaren terug en veel van deze zaken zijn inmiddels verjaard. Eind 2017 brachten de artikelen van Ronan Farrow in The New Yorker het seksueel wangedrag van Weinstein aan het licht. De voormalige filmproducer beweert nog steeds dat alle seksuele relaties die hij had met wederzijdse instemming waren, ook de relaties die hij had met de vrouwen die hem in dit strafproces beschuldigen.

