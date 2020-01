Hashtag tegen stigmatisering Chinezen: #IkBenGeenVirus

De angst voor het coronavirus dat eind vorig jaar voor het eerst opdook in Wuhan, verspreidt zich vooralsnog sneller dan het virus zelf. EditieNL slaagde er eerder deze week al in om bezorgde burgers voor de camera te krijgen die Aziatische toeristen bij voorkeur uit de weg gaan. En ook op sociale media geven sommige mensen blijk van een irrationele angst voor het virus dat vooralsnog helemaal niet in Nederland is opgedoken.

Ik hoor dat inwoners van Giethoorn nu balen dat Chinese toeristen massaal annuleren. Lijkt me juist iets om blij mee te zijn. Als je elk jaar 350.000 Chinezen ontvangt in je dorp zitten er vast wel een paar dragers van het coronavirus bij. Straks is 3% van de Giethoorners dood. — Marc van der Woude (@marcvanderwoude) January 28, 2020

Daarnaast worden er de nodige racistische grappen gemaakt over Chinezen.

Ben normaal niet zo luid over racistisch getinte grappen maar die hele zeik rondom het coronavirus mag van mij wel stoppen 🤷🏻♀️ (en nu vind ik nog niet eens de grap zelf zo kut, maar de reacties die het uitlokt… ouch) #coronavirus pic.twitter.com/3v98ZggU0T — Luna 🌙 (@localdream0r) January 28, 2020

Zullen we even niet racisme naar aziaten toe een van de gevolgen van het coronavirus laten worden, dankjewel — Phuong (@dieaziaat) January 27, 2020

Om tegenwicht te bieden aan dergelijke xenofobe reflexen wordt in Frankrijk inmiddels de hashtag #JeNeSuisPasUnVirus (#IkBenGeenVirus) gebruikt. Volgens Sacha Lin-Jung van de Chinese vereniging in Frankrijk is dat nodig ook. Tegenover France24 spreekt hij van een “collectieve hysterie” en “vreemdelingenhaat” tegen Aziaten, die “allemaal drager zouden zijn van het virus”.

“We krijgen berichten van mensen die klagen over respectloos en discriminerend gedrag. Ook al zijn ze zelf niet van Chinese afkomst, maar Aziatisch”, vertelt Laetitia Chhiv, voorzitter van de Vereniging van Jonge Chinezen in Frankrijk. Zo zijn er mensen die niet geholpen willen worden door verkopers met een Aziatische achtergrond.

Ook sommige media gooien olie op het vuur. De regionale krant Courrier picard sprak zondag op zijn voorpagina van een ‘Geel alarm’ en in een commentaar van het ‘Gele gevaar’. De krant bood daarvoor later zijn excuses aan.