Havenarbeiders weigeren schip met wapens te laden voor Israël

Italiaanse havenarbeiders hebben geweigerd om wapens die bestemd waren voor Israël, aan boord van een schip te brengen. “De haven van Livorno zal niet medeplichtig zijn aan het afslachten van de Palestijnen”, stelt hun vakbond L’Unione Sindacale di Base (USB) in een verklaring. Volgens de USB waren er “wapens en explosieven bedoeld zijn om de Palestijnse bevolking te vermoorden”, schrijft The Independent.

De leden van de vakbond hebben zich aangesloten bij een protest tegen het bombarderen van Gaza. Sinds het begin van de luchtaanvallen zijn daar zeker 198 Palestijnen om het leven gekomen, onder wie 58 kinderen. Zo’n 1300 mensen zijn gewond geraakt.

Uiteindelijk brachten havenarbeiders die niet waren aangesloten bij de USB, de wapens alsnog aan boord, waarna het schip via Napels naar Israël vertrok.

