In Nederland is iedereen gelijk en is discriminatie zwaar verboden. Het staat dan ook bovenaan in de Nederlandse Grondwet als het belangrijkste dat er is. Maar is dat in de praktijk ook zo?

Roel Maalderink ging de straat op en vroeg voor zijn VoxPoprubriek voorbijgangers of ze weleens last hebben van hun huidskleur.

