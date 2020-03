Hebzuchtig Oostenrijks skigebied zaaide corona uit over Noord-Europa

Een wintersportdorp in Tirol is de bron van een groot aantal corona-besmettingen in Europa. In het plaatsje Ischgl in het Oostenrijkse Paznauntal raakten toeristen uit meerdere landen besmet met het virus. Desondanks bleven de pistes en kroegen tot afgelopen weekend gewoon open.

Ischgl telt slechts zo’n 1.600 inwoners, maar trekt jaarlijks een miljoen wintersporters uit voornamelijk Noord-Europa. Na het skiën kunnen de toeristen zich vermaken in de après-ski bars in de omgeving. In een daarvan was een met het coronavirus besmette barkeeper werkzaam, die het op zijn beurt aan ten minste vijftien anderen doorgaf.

Meer dan de helft van alle Noren die het coronavirus hebben opgelopen en bijna een derde van de besmette Denen, blijkt de ziekte te hebben opgelopen in Oostenrijk. Ook in het noorden van Duitsland loopt het aantal mensen dat voorafgaand aan hun besmetting in Ischgl zijn geweest, hard op. In het dorp waren ten minste twee Nederlanders aanwezig, zo blijkt uit het Eindhovens Dagblad. Een van hen, Waalrenaar Paul van Selms, was tot afgelopen zaterdag in Ischgl en vertrok vlak voor het dorp uiteindelijk op slot ging. Hij arriveerde met koorts in Eindhoven en zit in zelf-quarantaine.

Volgens burgemeester van Ischgl Werner Kurz is de besmettingshaard vooral een catastrofe voor Ischgl zelf. Zeker duizend mensen die tijdens het wintersportseizoen in het gebied werken zitten nu opgesloten in het dorp, samen met nog enkele tientallen Oostenrijkse toeristen. Hoeveel daarvan besmet zijn met het coronavirus, weet de burgemeester niet. De Oostenrijkse krant Der Standard oordeelt ondertussen genadeloos over Kurz en de lokale ondernemers: ‘Hebberigheid en mislukking in Tirol’, kopte de krant. Wat blijkt, zelfs nadat grote delen van het Paznauntal al waren afgesloten vanwege een uitbraak van het virus, hield burgemeester Kurz Ischgl open om tot het allerlaatste moment te kunnen verdienen aan de wintersporters.

Kurz zelf spreekt dat tegen. Hij beweert alle voorzorgsmaatregelen tijdig te hebben geïmplementeerd. De bewijzen spreken hem tegen. Zo verklaarde IJsland Ischgl op 5 maart al tot gevarenzone nadat IJslandse wintersporters met het coronavirus thuiskwamen uit Tirol. Op 7 maart waarschuwde Noorwegen voor coronabesmettingen opgelopen in Ischgl. Die berichten kwamen ook aan in Ischgl zelf, maar de pistes en bars bleven open.

In het Eindhovens Dagblad vertelt Brabander Van Selms hoe hij vrijdag 13 maart pas in een lokale krant las dat het dorp op slot ging. Eerder die week was de skivriend van Van Selms al door diens echtgenote terug naar Nederland geroepen. Daarna merkte Van Selms wel dat vooral de Duitsers overhaast het gebied verlieten, maar zelf besloot hij te blijven. In de krant vertelt hij hoe hij ‘lekker de ruimte’ had en ‘de prijzen van de drank daalden’. Pas toen hij las dat heel Ischgl op slot ging, keerde hij terug naar Nederland. Net op tijd. Afgelopen weekend werd het wintersportseizoen in heel Tirol abrupt beëindigd. In het gebied zijn 245 bevestigde coronabesmettingen.

Bronnen: Spiegel, Der Standard, ED