Heeft Hugo de Jonge een stokje voor Kamerlidmaatschap van Sywert van Lienden gestoken?

Kee & Van Jole aanschouwden het eerste deel van het zogeheten Verantwoordingsdebat, in Haagse kringen ook wel Gehaktdag genoemd, en waren weinig enthousiast. Kee verwachtte dat er vuurwerk zou zijn “want waar gehakt wordt vallen spaanders” maar merkte daar niets van. Van Jole constateert dat het meer een vegetarische gehaktdag is: “Het gepaard gaat met weinig leed”.

Kee vertelt hoe Henk Nijboer van de PvdA als enige er stevig ingaat. Nijboer is scherp op Hoekstra en constateert dat de minister van Financiën geen scherp toezicht heeft gehouden terwijl er in allerijl miljarden werden uitgegeven. Dat geld ging bijvoorbeeld naar Sywert van der Lienden die als pandemieprofiteur miljoenen gemeenschapsgeld naar binnen harkte.

Van Jole memoreert dat Van Lienden volgens het AD Kamerlid wilde worden maar dat iemand in de top van het CDA dat tegenhield en hem van de concept kandidatenlijst haalde. Onbekend is wie dat wat was. “Maar dat kan heel goed Hugo de Jonge geweest zijn, die was toen nog partijleider. Ik heb vaak kritiek op De Jonge maar als dit waar is dan heeft hij het CDA van de ondergang gered. Van Lienden zou als Kamerlid na deze affaire niet meer te handhaven geweest en zou er dan misschien wel met die zetel vandoor zijn gegaan. Dan had Hoekstra nu nog een zetel minder gehad.”

Kee sluit niet uit dat inderdaad De Jonge heeft ingegrepen. “Van Lienden ging op Twitter hard tegen hem tekeer.”

Dan gaat het ook nog over Dion Graus. Kee vertelt hoe Arib tegen het PVV-Kamerlid heeft opgetreden nadat werd onthuld dat er aangifte tegen hem is gedaan. Zijn ex-vrouw die nog steeds werkzaam is bij de PVV-fractie zou volgens NRC door hem als een soort seksslaaf zijn misbruikt. Inmiddels is een tweede fractiemedewerkster naar voren gekomen met klachten over seksueel wangedrag door Graus. Wilders weigert op te treden en beschermt zijn parlementaire vazal. Volgens Van Jole laat het eens temeer zien dat de PVV-leider geen knip voor zijn neus waard is. “Dit gaat om medewerkers van zijn eigen fractie die zich onveilig voelen en dan volstaat hij met te zeggen dat ze maar naar de rechter moeten stappen. Dezelfde rechters die hij altijd loopt te verketteren zijn nu ineens wel goed. Wilders is het type persoon die als hij in zijn huiskamer zit en buiten op staart gegil hoort de gordijnen dichttrekt.”

Van Jole wil daarna nog even een ander punt maken. “Iedereen heeft het over de moeizame formatie en over PvdA en GroenLinks en dat die mee moeten werken of niet. Nooit zegt iemand hoe we in deze situatie terecht zijn gekomen. Omdat een groot deel van de zetels in de Kamer gewoon weggegooid zijn, namelijk die van de PVV. Met die partij kan niemand wat. De PVV-kiezers klagen altijd dat het zo’n zooitje is, misschien wordt het tijd dat iemand ze uitlegt dat zij daar zelf medeverantwoordelijk voor zijn.”