Heeft Rutte zijn overwinning te danken aan de media?

Kee & Van Jole blijken op deze dag over werkelijk ieder onderwerp van mening te verschillen. Van Jole constateert aan het begin dat de coronacrisis toch een sluier legt over ‘het feest van de democratie’. “Het was wat dat betreft net zo waardeloos als alle feestjes van het afgelopen jaar.” Kee noemt dat zuur. Daarna komt het niet meer goed tussen de twee.

Politiek duider Peter Kee gaat een aanvaring aan met Francisco van Jole. De laatste bekritiseert de media en met name de publieke omroep voor een te weinig kritische houding ten opzichte van Rutte. “Hij heeft niets van hen te vrezen.” Kee, parlementair redacteur voor onder meer de talkshow Op1, beweert dat de lijsttrekker van de VVD in zijn programma juist het vuur aan de schenen is gelegd. “Hij was er denk ik niet gelukkig mee.”

Van Jole beklaagt zich over het gebrek aan pluriformiteit in de media. “Je kunt zo 10 rechtse titels noemen maar probeer dat eens met linkse titels. Die zijn er gewoon niet.” Volgens hem zie je dat terug, onder meer in het gegeven dat het niet lukt om linkse onderwerpen te agenderen. Kee reageert dat linkse politici dat aan zichzelf te danken hebben omdat ze vaak niet eens naar de talkshow willen komen. “Ik noem een Ploumen.”