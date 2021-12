Hèhè: er ligt een coalitieakkoord

VVD, D66, CDA en ChristenUnie zijn het eens geworden over een coalitieakkoord. De fractievoorzitters van de vier partijen komen maandagavond nog een keer bijeen. Daarna gaat het akkoord naar de fracties, die zich er dinsdag over mogen uitspreken. Woensdag wordt het stuk gepresenteerd in de Kamer. Het is dan elf maanden geleden dat Rutte-III aftrad vanwege de toeslagenaffaire. Negen maanden geleden mocht Nederland naar de stembus.

Nog nooit duurde een Nederlandse formatie zolang als deze. Voor de verkiezingen zei Mark Rutte dat hij een snelle formatie wilde. In de praktijk bleek de VVD-leider daarvoor zelf de grootste sta-in-de-weg. Eerst opperde hij bij de verkenners om het toenmalige CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt een ‘functie elders’ te geven – tot woede van alle andere partijen die hem ook kwalijk namen dat hij daarover niet de waarheid sprak. Daarna weigerde Rutte maandenlang om te praten met de PvdA én GroenLinks.

Het nieuwe kabinet staat voor de welhaast onmogelijke opdracht om de puinhopen van tien jaar Rutte op te ruimen. Naar verwachting zal de nieuwe ministersploeg pas in januari op het bordes staan. In de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog is Nederland dan een jaar geregeerd door een demissionair kabinet. De toeslagenaffaire is nog steeds niet opgelost.