Heineken wil medewerkers Holland Heineken House niet betalen

Heineken heeft het niet makkelijk. De bierbrouwer kwam in 2018 niet verder dan een winst van 1,9 miljard euro en moest het in de eerste negen maanden van het afgelopen jaar doen met een magere 1,7 miljard euro.

Heineken moet, kortom, elk dubbeltje omdraaien. Geen wonder dus dat het bedrijf nu op zoek is naar vrijwilligers die tijdens de Olympische Spelen bier willen komen tappen in het Holland Heineken House. In de vacaturetekst staat:

Werken in het TeamNL Tokyo Center en Holland Heineken House is op basis van een vrijwilligersovereenkomst. Dit betekent dat je géén financiële vergoeding ontvangt.

Op Twitter, waar veel mensen niet weten hoe zwaar multinationals het hebben, regent het negatieve reacties. Met zoveel onbegrip is het voor Heineken vechten tegen de bierkaai…

Een maand werken voor niets, bizarre CV-eisen en thankless horecadiensten draaien om dikke bobo's van pils te voorzien. Wat de aktuele F, Heineken. — Constanteyn (@Constanteyn1) January 13, 2020

Oh, en @biancatoeps spot ook nog dit leuke detail: demense worden mogelijk ingevlogen op toeristenvisum. https://t.co/I8hnq780bq — Constanteyn (@Constanteyn1) January 13, 2020

Dus men moet niet alleen gratis werken, maar vervoer naar trainingsdagen zelf dokken? Net zoals ‘niet werkgerelateerde kosten’ zoals openbaar vervoer en de wasserette zelf betalen? Doe normaal. Hoop dat er iemand gaat staan die z’n werkkleding niet wast 🤷🏼♀️ — Narita Derks (@naritaderks) January 13, 2020

Hoeveel winst heeft @Heineken_NL gemaakt? Kon daar niet eens een schamel minimumloontje vanaf? — Marten Bolt (@deechtemarten) January 13, 2020

cc-foto: Gregory Lime