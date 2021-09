Held uit Hotel Rwanda schuldig bevonden aan terrorisme

Paul Rusesabagina, die bekend werd als de hotelmanager die tijdens de genocide in 1994 in Rwanda meer dan duizend Tutsi-vluchtelingen onderdak bood in Hotel Des Milles Collines, is veroordeeld wegens terrorisme. Het is onbekend hoelang de gewezen hotelmanager de gevangenis in moet, de eis was levenslang.

Rusesabagina verwierf wereldfaam dankzij de film Hotel Rwanda, waarvan het verhaal is gebaseerd op zijn ervaringen tijdens de genocide. Nadat de film uitkwam, ontpopte hij zich als een vooraanstaande tegenstander van Paul Kagame, die sinds 2000 president is. Rusesabagina bekritiseert de mensenrechtensituatie in Rwanda en meent dat de regering het heeft voorzien op de Hutu’s.

De 67-jarige Rusesabagina was betrokken bij de Beweging voor Democratische Verandering (MRCD). Uit deze oppositiegroepering is een gewapende tak voortgekomen: het Nationaal Bevrijdingsfront. De Rwandese autoriteiten houden dit front verantwoordelijk voor aanslagen in 2018 waarbij negen mensen om het leven zijn gekomen.

Rusesabagina verhuisde na de genocide eerst naar België en vervolgens naar de Verenigde Staten. Vorig jaar werd de criticaster van het Rwandese regime volgens zijn familie ontvoerd door de geheime dienst. Op weg naar een spreekbeurt in buurland Burundi belandde hij in een vliegtuig dat naar Rwanda vloog.

Kagame staat er om bekend dat hij critici in binnen- en buitenland het zwijgen probeert op te leggen. Aanhangers van Rusesabagina menen mede daarom dat de rechtszaak doorgestoken kaart was. Zijn dochter Carine Kanimba, die in België woont, noemde president Kagame “de enige rechter” in de zaak.

De oud-hotelmanager heeft wel erkend 20.000 euro te hebben betaald aan het Nationaal Bevrijdingsfront, maar wees tijdens de rechtszaak alle betrokkenheid bij moorden van de hand.