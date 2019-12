Heldendaden in de vuurzee van Australië

De al weken durende bosbranden hebben een vernietigende impact op flora en fauna in Australië. Tussen de verwoestingen door doen mensen hun uiterste best om dieren in nood te redden. Op social media verschijnen talloze beelden van reddingsacties. De beelden laten zien dat niet alleen mensen heldendaden verrichten in tijden van nood, ook dieren dragen hun steentje bij. Zoals Taylor en Bear, de speurhonden die helpen zoeken naar gewonde koala’s.

