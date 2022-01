Helft coronatests nu positief, RIVM kan besmettingen niet verwerken

Afgelopen week werd dagelijks de maximale hoeveel coronatests afgenomen in de teststraten van de GGD, zo’n 150.000 stuks. Daarvan is inmiddels de helft positief. Dat meldt de Volkskrant. De rapportage daarover heeft echter een flinke achterstand opgelopen, omdat het RIVM niet in staat is de hoge aantallen te verwerken.

Het RIVM turfde de afgelopen week gemiddeld 60.000 positieve tests, een stijging van 44 procent ten opzichte van een week eerder. Maar daarin loopt het RIVM flink achter op de dagelijkse realiteit, want uit de testcijfers van de GGD blijkt dat het werkelijke aantal 78.000 per dag is. Donderdag werden er zelfs op één dag 86.380 mensen positief getest op het coronavirus, een record.

Voor het RIVM betekent het dat alle zeilen moeten worden bijgezet om die aantallen te verwerken. Het Rijksinstituur voor Volksgezondheid en Milieu kampte al met een grote administratieve achterstand en die dreigt alleen maar groter te worden. Zaterdag werden er door het RIVM maar 39.536 besmettingen gemeld, maar er staan nog zo’n 122.000 positieve uitslagen ‘in de wacht’. Het RIVM hoopt volgende week een oplossing te hebben gevonden om voortaan een reëel besmettingsbeeld te kunnen geven.