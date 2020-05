Helmonds raadslid stapt uit CDA en fractie om coalitie met Forum

Het Helmondse gemeenteraadslid Désirée Meulenbroek is woensdag uit het CDA en uit de fractie gestapt omdat ze niet in een coalitie wil met het extreemrechtse Forum voor Democratie. Dat meldt het Eindhovens Dagblad. Het CDA gaat daardoor van vijf naar vier zetels.

Meulenbroek, tot een dag geleden de nummer twee van het CDA Helmond, heeft de partij laten weten ‘principiële bezwaren’ te hebben tegen samenwerking met de partij van Baudet. Twee weken geleden stemden CDA-leden in met een samenwerking met FvD in het Brabantse provinciebestuur, samen met de VVD en Lokaal Brabant, die er van meet af aan weinig moeite mee hadden.

Het CDA Helmond noemt het vertrek van Meulenbroek verrassend: ‘De meningen waren verdeeld, maar we hadden geen signalen die op een vertrek duidden’, aldus partijvoorzitter Albert van Dam. Wel is hij boos dat Meulenbroek haar zetel meeneemt, omdat er binnen de partij een afspraak zou bestaan over het achterlaten van de zetel bij vertrek. Van Dam verwijt Meulenbroek selectief te zijn met principes, normen en waarden, ‘terwijl ze haar politieke carrière volledig te danken heeft aan het CDA.’

Of Meulenbroek zelfstandig verder gaat, of zich aansluit bij een andere partij is nog niet bekend. Ze is niet de eerste Brabantse CDA-politicus die de partij de rug toekeert sinds de samenwerking met Forum. Begin mei zegde in Oosterhout het raadslid Anton Kamps ook al zijn lidmaatschap van het CDA op.

Beeld: Screenshot YouTube/CDA Helmond