Help de boeren: stop met vlees eten

Druktemaker Pieter Derks heeft dé oplossing voor de stikstofproblemen. Het mooie: die oplossing verlost de boeren ook meteen van die enorme regeldruk waarover ze zo klagen. “Als we de boeren echt willen helpen, zouden we kunnen stoppen met vlees eten. Het klinkt misschien een beetje tegenstrijdig, want vegetariërs en boeren worden altijd neergezet als tegenpolen”, begint Derks. “Maar boeren houden van koeien, en koeien zijn ook planteneters. Dus hoe meer we op ze gaan lijken, hoe groter de kans dat boeren en burgers elkaar weer leuk gaan vinden.”

“Bovendien bevrijden we de boeren in een klap van heel veel stress. Minder vlees betekent minder dieren. Dat betekent minder mest. Dat betekent minder strijd om grond waar je die mest weer kwijt kan. Dat betekent minder noodzaak tot uitbreiden. Dat betekent minder megastallen. Dat betekent minder kans op virusuitbraken. Dat betekent ook minder veevoer. Dat betekent weer minder akkers vol maïs. Dat betekent meer mogelijkheden tot variatie. Dat betekent meer biodiversiteit. En dat betekent meer natuurlijke vijanden voor plaagdieren. Dat betekent minder gif spuiten. Dat betekent minder afhankelijkheid van Bayer Monsanto. Dat betekent zelf kiezen welke zaadjes je gebruikt. Dat betekent meer vrijheid. Dat betekent blijere boeren. Dat betekent minder protesten. Dat betekent minder CO2-uitstoot van file rijdende trekkers. Dat betekent minder stikstof, en dat betekent uiteindelijk minder regeltjes.”