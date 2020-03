Help een handje: de alternatieven voor handen schudden

De oproep van premier Rutte om te stoppen met handen schudden staat in een lange traditie. In 1439 droeg de Engelse koning Henry VI de bevolking al op om te stoppen met zoenen om zo de verspreiding van de zwarte pest tegen te gaan.

Ook in andere landen klonken er de afgelopen weken oproepen om het handen schudden in te ruilen voor een begroeting waarbij minder virussen en bacteriën worden overgedragen. Zo adviseert de minister van Gezondheid Brad Hazzard in het Australische New South Wales om elkaar op de rug te slaan, terwijl het Braziliaanse ministerie van Gezondheid kussen ontraadt.

Substituting handshakes for fist, elbow and foot bumps may help slow the spread of covid-19 https://t.co/TLa3zFsrnK pic.twitter.com/nzWgQf6wXF — The Economist (@TheEconomist) March 10, 2020

Handen schudden is een belangrijke besmettingsbron, legt Quartz uit. De site wijst op onderzoek waaruit blijkt dat we gemiddeld 23 keer per uur ons gezicht aanraken. In ongeveer de helft van de gevallen gaat het om aanrakingen van de ogen, neus of mond: plekken die je juist niet wilt aanraken als het nieuwe coronavirus op je hand zit.

Gelukkig kun je ook prima door het leven gaan zonder handen te schudden – sommige orthodoxe moslims en joden bewijzen het al eeuwen. Wil je iemand toch vriendelijk gedag zeggen, dan bestaan er verscheidene alternatieven. In China klinkt uit luidsprekers de oproep om gebruik te maken van het gong shou-gebaar. Daarbij leg je een vuist in de palm van je andere hand.

Een andere mogelijkheid de Thaise begroeting: wai. Daarbij buig je je licht voorover en houd je je handen tegen elkaar aan. Deze begroeting is door Covid-19 ook in Singapore in zwang geraakt.

The Thai "wai" is one of the recommended alternatives to handshake per National University of Singapore School of Medicine #Covid19 pic.twitter.com/Huh7a4Nwto — Mark George (@MarkDGeorge) March 2, 2020

Ook de ‘elleboog’, de fist bump en voeten schudden zijn volgens de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC) prima alternatieven voor de handdruk.

En als je niet naar Rutte wilt luisteren omdat je nog altijd duizend euro van hem tegoed hebt, volg dan het advies van de Amerikaanse celebrity of politicus van je keuze.