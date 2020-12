Hema en Action proberen de Booking.com van de tweede lockdown te worden

De verleiding is groot om in vier minuten helemaal leeg te lopen over de Action en de Hema, “die vandaag hard proberen om de Booking.com van de tweede lockdown te worden”, erkent Druktemaker Pieter Derks. Maar nee, Derks weerstaat die verleiding. Hij heeft voor de verandering geen mening.

Derks heeft zich namelijk voorgenomen om tijdens de nieuwe lockdown uiterst alert te zijn op radicalisering. “Vijf weken opgesloten zitten met je eigen mening en die van je huisgenoten maakt je namelijk niet tot een evenwichtiger mens. Een van de grootste risico’s die we lopen is dat we nog overtuigder raken van de dingen die we toch al vonden. Als ik me nu al ga opnaaien sta ik over vijf weken bij de Hofvijver met een pollepel op een braadpan te slaan, en dat punt probeer ik te voorkomen.”