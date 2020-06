Henk Krol en Henk Otten fuseren in Partij voor de Toekomst

De Henken Krol (oud-50Plus) en Otten (oud-Forum voor Democratie) bundelen hun politieke krachten en gaan gezamenlijk verder als de Partij voor de Toekomst. Ook Tweede Kamerlid Femke Meren van Kooten-Arissen en Eerste Kamerlid Jeroen de Vries sluiten zich hierbij aan. Dat heeft het viertal laten weten in de Telegraaf.

GO gaat fuseren met @partij_toekomst Dit is het startschot voor de broodnodige consolidatie in de NL politiek. Samen gaan we de krachten bundelen om politieke verandering te realiseren voor een betere toekomst van Nederland! pic.twitter.com/9oNq9H5H3s — GO (@GO2021NL) June 28, 2020

Krol stapte eerder dit jaar na een ruzie uit 50 Plus en richtte de Partij voor de Toekomst op samen met Van Kooten, die eerder al – eveneens na ruzie – de Partij voor de Dieren vaarwel had gezegd. Henk Otten vertrok bij Forum voor Democratie na ruzie met partijleider Thierry Baudet. Mede-senator De Vries ging mee.

Dat de afsplitsers nu samen optrekken is volgens Otten omdat kiezers geen zin hebben in nog meer splinterpartijen. De Telegraaf meldt daarbij dat het televisiemaker Harry Mens was die aandrong op de samenwerking.

cc-foto: Roel Wijnants