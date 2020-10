Henk Krol (ex-50Plus, ex-VVD) verlaat Partij voor de Toekomst

Tweede Kamerlid Henk Krol (ex-50Plus, ex-VVD) is alweer uit zijn splinternieuwe Partij voor de Toekomst met Henk Otten (ex-FvD) gestapt. Dat laat hij zelf weten via Twitter. “Na een bedreiging van een van mijn medewerkers door een van de senatoren, was de maat helemaal vol”, schrijft Krol. Otten ontkent dat er sprake is van een bedreiging.

Er komt een eind aan mijn samenwerking met de Groep Otten. Het #henkenhuwelijk. Het liep niet soepel, maar na een bedreiging van een van mijn medewerkers door een van de senatoren, was de maat helemaal vol.

Eerder deze week werd al bekend dat binnen de nieuwe Partij voor de Toekomst een machtsstrijd gaande was. Kort daarvoor had ook mede-oprichter Femke Merel van Kooten-Arissen (ex-PvdD) de partij al verlaten na hoogoplopende ruzies met Krol en vooral met Otten.

In een persbericht van Krol staat te lezen:

Henk Krol is uiterst teleurgesteld in de werkwijze van Henk Otten en Jeroen de Vries. De twee senatoren van HO die onlangs toetraden tot Krol’s Partij voor de Toekomst hebben afgelopen donderdag – zonder Krol daarbij te raadplegen – het door hen zelf uitgezochte bestuurslid Pieter Bogaardt uit de partij gezet. Nadat Krol dit vernam, verzocht hij Otten om de ontslagbrief in te trekken. Otten reageerde niet.

“Er kan daarom maar één beslissing de juiste zijn, zeker ni een van mijn medewerkers ernstig door een van de senatoren is bedreigd”, zo laat Krol nu weten. “Ik wil me verre houden van de interne machtsstrijd en het opportunisme, en richt me voor 100% op mijn inhoudelijke werk: mijn kiezers vertegenwoordigen in deze uitzonderlijk moeilijke tijd. Ik verlaat de PvdT.”

Hoewel Otten ontkent dat er dreigementen zijn geuit, heeft EenVandaag-journalist Lammert de Bruin een screenshot gedeeld op Twitter van het bericht waar het om zou gaan:

Krol is niet de enige PvdT’er die de prille partij alweer de rug toekeert. Ook de Overijsselse Provinciale Statenfractie houdt het na vijf maanden alweer voor gezien, zo meldt RTV Oost. Statenleden Fred Kerkhof en Chilion Snoek (beiden ex-FvD) gaan als onafhankelijke partij verder.

“In nog geen half jaar tijd is er weer een situatie ontstaan die het werk voor ons als provinciale politici onmogelijk maakt”, aldus Fred Kerkhof. Het duo gaat verder onder de naam Fractie Mooi Overijssel.

cc-foto: Roel Wijnants