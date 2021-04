Herman Tjeenk Willink wordt informateur. Dat hebben de 17 fractievoorzitters in een overleg onder leiding van Kamervoorzitter Khadija Arib besloten. In een Kamerdebat zal de benoeming van Tjeenk Willink dinsdagmiddag worden bekrachtigd. De NOS meldt:

In dat debat zal blijken welke partijen voor Tjeenk Willink zijn als informateur. Forum voor Democratie-leider Baudet en PVV-leider Wilders in ieder geval niet, zeiden ze na de bijeenkomst. Wilders zei verder dat hij een motie gaat indienen voor nieuwe verkiezingen.

De 79-jarige PvdA’er heeft ruime ervaring met kabinetsformaties. In 1972 was hij betrokken bij de vorming van het kabinet-Den Uyl. Hij was ook informateur bij de vorming van het laatste kabinet. Tjeenk Willink is oud-senator en oud vice-voorzitter van de Raad van State.