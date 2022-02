Hersenafwijkingen bij Covid-patiënten lijken sterk op die bij Alzheimer

Afwijkingen die worden aangetroffen in de hersenen van Covid-patiënten, zijn vergelijkbaar met die bij Alzheimer-patiënten. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de Columbia University in New York.

Het betreft vooralsnog een kleinschalig onderzoek waarbij de hersenen van tien coronapatiënten zijn onderzocht. Bij hen werden defecten in eiwitten in de hersencellen zelf waargenomen, de zogeheten ryanodinereceptoren. Die zijn eiwitten zijn verantwoordelijk voor de doorgang van calcium naar de cellen. Een proces dat ook terug te zien is in de hersencellen van mensen bij wie Alzheimer is geconstateerd.

De deelnemers aan het onderzoek hadden allen een zeer ernstige vorm van Covid doorgemaakt. Het is vooralsnog niet bekend of de hersenbeschadiging ook voorkomen bij mensen die na een relatief mild coronavirus kampen met langdurige covid, ook wel long covid. Volgens de onderzoekers hebben de mensen die nu ernstig ziek worden door Covid, een groter risico om later in het leven dementie te ontwikkelen.

Hoofdonderzoeker Andrew Marks merkt op dat nog veel onduidelijk is over Covid-19, maar hij adviseert mensen wel een boosterprik te halen om ernstige ziekte te voorkomen: ‘We weten nog altijd te weinig over de langetermijneffecten.’ Het onderzoek is aangeboden aan wetenschappelijke tijdschriften Biology en The Lancet. De bevindingen zijn nog niet door vakgenoten beoordeeld.