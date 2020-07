Hersenbeschadiging geconstateerd bij coronapatiënten met milde symptomen

Britse neurologen waarschuwen voor onverwachte gevolgen van besmetting met het coronavirus. Patiënten die slechts milde symptomen vertoonden na besmetting met het virus blijken bij nader onderzoek hersenbeschadiging te hebben opgelopen, schrijft The Guardian. “We constateren dat Covid-19 de hersenen aantast op manieren die we niet eerder hebben gezien bij andere virussen,” legt Michael Zandi, een van de onderzoekers, uit. Zij waarschuwen dat artsen de tekenen voor die beschadigingen over het hoofd kunnen zien.

De studie, gepubliceerd in Brain, beschrijft 40 patiënten waarbij de complicaties uiteenliepen van hersenontstekingen tot beroertes. In sommige gevallen was de hersenziekte het enige symptoom dat de besmette patiënt vertoonde. Het onderzoek onthult ook een stijging in het aantal gevallen van Acute gedissemineerde encefalomyelitis (Adem), een zeldzame autoimmuunziekte die enige overeenkomst vertoont met multiple sclerosis en de hersenen aantast. Het gaat daarbij om forse stijgingen maar kleine aantallen. Voor de uitbraak van de epidemie was er sprake van een geval per maand, sinds de uitbraak is dat gestegen tot twee a drie per week in april en mei. Een vrouw van 59 overleed aan de complicaties.

In het artikel wordt onder meer het geval beschreven van een vrouw van 47 die in het ziekenhuis belandde met hoofdpijn en een gevoelloze rechterhand een week nadat de hoest en koorts zich aandienden. Ze werd later slaperig, reageerde niet meer en moest een spoedoperatie ondergaan waarbij een deel van haar schedel gelicht werd om de druk op haar opgezwollen hersenen te verminderen.

De onderzoekers willen medici waarschuwen dat verschijnselen die veelal gezien worden als horende bij de nasleep tijdens het herstelproces in feite symptomen van hersenbeschadiging door het virus zijn. De omvang van de aantasting van de hersenen is nog onduidelijk omdat veel patiënten die in het ziekenhuis liggen te zwak zijn om hersenonderzoek te ondergaan.

Gevreesd wordt dat het virus een minderheid van de bevolking opzadelt met een geringe hersenbeschadiging die zich pas jaren later openbaart. Iets soortgelijks gebeurde bij de Spaanse griep waarbij zich bij naar verluidt een miljoen mensen hersenziektes hebben ontwikkeld.

De resultaten versterken de zorgen die heersen over de langetermijngevolgen van besmetting met het virus. Eerder werd al geconstateerd dat patiënten na vertrek van het virus ademhalingsproblemen houden en vermoeidheidsverschijnselen vertonen. Anderen zijn versuft en hebben geheugenverlies. Der Spiegel bericht dat bijna de helft van de corona-patiënten nadien met vermoeidheidsproblemen kampt.

Omroep Gelderland meldt dat artsen extreem spierverlies constateren bij patiënten:

“Verlies aan spierkracht, slechte conditie, geheugenproblemen”, somt revalidatiearts Nanny Steinmeijer een paar van de klachten op. “Het zuurstofverlies heeft schade door het hele lichaam aan kunnen richten. Het is veel. Vooral het dunner zijn van de spieren en het gewichtsverlies is heel extreem.” Dat de klachten extreem zijn bevestigt ook longarts Anneke van Veen die op het moment veel ex-coronapatiënten op haar spreekuur in het CWZ-ziekenhuis in Nijmegen krijgt. “Extreme vermoeidheid, een enorm conditieverlies en een enorm spierkrachtverlies. Dat is wat we zien. Dus voorheen gezonde en actieve mensen die nu moeite hebben met een trap oplopen.”

In de podcast The Daily van de New York Times werden deze week vier nieuwe inzichten ten aanzien van het virus behandeld.

Het virus blijkt zich niet zoals aanvankelijk gedacht in de luchtwegen te nestelen maar in de bloedbanen. Dat betekent dat de ziekte niet alleen de longen maar ieder orgaan kan aantasten. Niet alleen snotteren of hoesten zijn dan symptomen maar in feite kan ieder symptoom een teken van besmetting zijn.

Er blijken minstens twee varianten van het virus te zijn: de Wuhan versie en de Italiaanse versie. De laatste, die ontstond in Italië, is een mutatie van het Wuhan-virus en veel besmettelijker dan het oorspronkelijke virus. Mede daarom werden medici in Europa op het verkeerde been gezet. Ze gingen uit van de Wuhan-variant en dachten dat het met de verspreiding wel mee zou vallen. De Italiaanse variant kon zich daardoor sneller verspreiden, onder andere naar wintersportgebieden, met gevolgen voor heel Europa.

Het virus muteert nog steeds. Daarbij zullen er varianten komen die dodelijker zijn en andere die juist besmettelijker zijn maar minder gevaarlijk. De laatste zullen zich effectiever verspreiden en uiteindelijk zo verzwakken dat ze geen gevaar meer vormen. De dodelijke varianten verspreiden zich minder goed omdat de drager overlijdt.

Inmiddels is ook duidelijk dat kinderen het virus niet verspreiden. In Finland en Denemarken heeft het openstellen van de scholen niet tot nieuwe uitbraken geleid.

In de buitenlucht is de kans op besmetting vrijwel nihil zolang er voldoende afstand wordt bewaard. Volgens Donald G. McNeil, wetenschapsjournalist van de New York Times, is er slechts één geval bekend van iemand die in de buitenlucht besmet raakte en dat was na een lang gesprek met buren.

De nieuwste aflevering van The Daily gaat in op hoe het kan dat een andere belangrijk eigenschap van het virus niet eerder serieus genomen werd, namelijk dat tot een kwart van de besmette personen geen verschijnselen vertonen. Ook dat heeft bijgedragen aan de omvang van de pandemie.