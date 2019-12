Herstel Amazonewoud veel trager dan verwacht

Het herstel van de ontbossing in het Amazonewoud verloopt veel trager dan verwacht. Dat blijkt uit een nieuwe studie van Britse en Braziliaanse wetenschappers. De bevindingen kunnen grote invloed hebben op eerdere voorspellingen over de impact van klimaatverandering.

Met deze nieuwe uitkomst is het vermogen van secundaire bossen om CO2 uit de atmosfeer op te nemen mogelijk overschat. Secundair bos vormt zich met bomen die opnieuw gegroeid zijn nadat het primaire bos in ernstige mate verstoord is, door bijvoorbeeld een natuurramp.

Twintig jaar lang volgde de studie het herstel van de bossen. Er werd aangetoond dat de secundaire bossen slechts 40 procent CO2 opnemen in vergelijking met primaire bossen. Volgens hun berekening duurt het minstens honderd jaar voor de CO2-opname door secundaire bossen volledig is hersteld. De bijdrage van secundaire bossen in de strijd tegen de klimaatverandering wordt dus ernstig overschat. Ook waarschuwen de onderzoekers dat klimaatverandering en de toenemende droogte de CO2-opname van bomen extra belemmert.

Bron: De Morgen