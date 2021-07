Herstelbetalingen geëist van politicus die zijn rijkdom aan slavernij dankt

Geen video? Klik hier.

Honderden demonstranten protesteerden zaterdag bij het landgoed van het Britse conservatieve parlementslid Richard Drax in het Engelse Dorset. Ze eisen dat de vermogende politicus zijn uit koloniaal bezit geërfde grond doneert aan de Caribische eilandstaat Barbados ter compensatie voor de handel in slaafgemaakten door zijn familie.

Drax bezit op Barbados de suikerplantage van zijn familie met een omvang van 250 hectare, oftewel zo’n 500 voetbalvelden. De familie heeft zich sinds 1650 meer dan 200 jaar lang schuldig gemaakt aan het tot slaaf maken en verhandelen van mensen in het gebied. Het parlementslid heeft de verderfelijke rol van zijn familie erkend en daarvoor spijt betuigd maar wil vooralsnog van geen compensatie weten, schrijft The Guardian.

Drax is de rijkste grootgrondbezitter in het Britse parlement met een geschat vermogen van 175 miljoen euro. De politicus, die in Dorset een landgoed bezit dat groter is dan Nationaal Park de Hoge Veluwe, zou er een Downton Abbey-achtige levensstijl op nahouden.

Het protest is onderdeel van het Tolpuddle Festival dat aandacht vraagt voor de martelaren van het gelijknamige dorp in Dorset. Zes zeer slecht betaalde landbouwwerkers werden er in de 19e eeuw opgepakt en gedeporteerd naar een strafkolonie in Australië wegens vakbondsactiviteiten. Het jaarlijkse festival werkt dit keer voor het eerst samen met activisten voor herstelbetalingen.

Frances O’Grady, leider van de grote vakbond TUC, riep Dax in een speech op te voldoen aan zijn morele plicht en herstelbetalingen te verrichten. Ze herinnerde er aan dat de slavernij in de Cariben gepaard ging met geweld, verkrachting en moord. Een andere vakbondsleider wees er op dat weliswaar niemand verantwoordelijk gehouden kan worden voor de daden van voorouders maar dat Dax op een geldschat zit die vergaard is middels de verschrikkingen van de slavernij. “Het is tijd dat hij daar wat van terugbetaalt.”

Dax heeft niet gereageerd op herhaalde verzoeken van de demonstranten om een ontmoeting.

