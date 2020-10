Hert in paniek door roekeloze wandelaars, rent zich te pletter tegen boom

Bezoekers van de Veluwse bossen wordt op het hart gedrukt niet van de paden af te gaan. Zeker niet nu de herten in de bronsttijd zijn. Dat natuurlijk spektakel trekt veel toeristen, dit jaar nog meer dan voorheen. “Ik heb het nog nooit zo druk gezien,” zegt een boswachter tegen Omroep Gelderland. Afgelopen weekend kwam een hert omdat de dieren schrokken van mensen.

Marvin Zuiderhoek filmde hoe een grote roedel herten in de bossen bij kasteel Staverden plots op de vlucht sloeg, naar aller waarschijnlijkheid omdat twee wandelaars met grote honden buiten de paden dwars door het bos liepen. Hij zag hoe de tientallen herten zich in blinde paniek uit de voeten maakten. Voor zijn ogen botste een hinde in volle vaart tegen een boom. Het dier overleefde de klap niet. “We zijn dichterbij gekomen en zagen nog een paar stuiptrekkingen. Eigenlijk was het dier direct dood. We hebben de politie gebeld”, vertelt hij aan de regionale omroep.

De bronsttijd gaat ook onder de dieren zelf gepaard met grof geweld. Menno Bentveld was voor Vroege Vogels vorig jaar getuige van een bikkelharde confrontatie tussen twee edelherten.

cc-foto: Dirk-Jan van Roest