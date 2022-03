Het Bestsellerbedrog: hoe het boek van Baudet op nummer 1 belandde

Het nieuwste boek van FvD-leider Thierry Baudet is binnengekomen op de eerste plek van de CPNB-lijst, de zestig best verkochte boeken. Al snel merkten veel mensen op dat hier iets bijzonders mee aan de hand was, want het boek was in geen enkele hitlijst van welke boekhandel dan ook terug te vinden. De grootste speler, Bol.com, weigert zelfs om het boek te verkopen vanwege de extreemrechtse en leugenachtige inhoud. Literair recensent ontdekte hoe de vork in de steel zit:

Nader onderzoek: @cpnb heeft alle aangeleverde verkoopgegevens gecontroleerd. Baudets slimme truc: via pre-orders bij zijn eigen uitgeverij zijn boek verkopen en die in een keer laten uitleveren. Zo kom je buiten de boekhandel in de top. https://t.co/iTBKO7wRKX — Jeroen Vullings (@jeroenvullings) March 12, 2022