Het blijft rommelen bij de SP: bestuur Utrecht stapt op

Als de SP hoopte met het royement van tientallen leden de rust terug te brengen, dan is dat een misrekening geweest. De royementen hebben bij de SP-afdeling Utrecht zoveel teweeggebracht dat het lokale afdelingsbestuur besloten heeft te vertrekken.

De onrust in Utrecht is het gevolg van het uit de partij zetten van twee gezichtsbepalende dissidenten: Statenlid Michel Eggermont en Floris Boudens, eerder aangewezen als lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. RTV Utrecht meldt:

Vlak voor het royement van de twee nam de Utrechtse afdeling van de SP twee moties aan, waarin gesteld werd dat Boudens en Eggermont in functie konden blijven zelfs als ze geroyeerd zouden worden. Dat schoot dan weer in het verkeerde keelgat van het landelijke bestuur. Uit een brief van het lokale bestuur blijkt dat het landelijke bestuur gedreigd heeft met maatregelen tegen ‘Utrecht’.