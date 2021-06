Kee & Van Jole ontkomen er niet aan het te hebben over de controverse die is ontstaan rond de documentaire Sigrid Kaag: van Beiroet tot Binnenhof die begin januari werd uitgezonden door de VPRO. Uit correspondentie die via een wob-procedure openbaar werd gemaakt blijkt dat het team rond Kaag invloed probeerden uit te oefenen op het eindresultaat. Peter Kee, parlementair redacteur bij Op1 en auteur van de bestseller Het Briefje van Bleker over de relatie tussen politici en tv-journalisten, legt uit dat er niet aan te ontkomen valt om afspraken te maken. Hij vindt het wel opmerkelijk dat De Telegraaf er zo’n stampij van maakt omdat juist die krant een geschiedenis heeft in het maken van afspraken met politici.

Van Jole stelt dat tv-journalistiek heel erg gericht is op personen en vrijwel niet op ideeën. Dat zou wat hem wel mogen veranderen. “De persoon Rutte zijn we na zijn vertrek binnen twee jaar vergeten maar met de gevolgen van zijn ideeën zitten we nog tien, vijftien jaar opgescheept.”