Het is mooi weer. Ga er niet op uit!

Uit de badplaatsen klinken noodkreten van strandexploitanten en autoriteiten: blijf weg! Nu er weer een mooie dag aanbreekt, wordt gevreesd dat de bevolking er massaal op uit trekt en aldus meewerkt aan de verspreiding van het gevreesde coronavirus. Zaterdag leidde dat tot onrustbarende taferelen.

Bij Omroep West spreekt de voorzitter van de vereniging van Strandexploitanten Scheveningen, André Triep, van Italiaanse taferelen op het strand van Scheveningen. Veel gesloten restaurants gebruiken de toestemming van de overheid om toch open te zijn als ‘afhaalloket’:

Op geen enkele manier wordt daarbij rekening gehouden met de anderhalve meter afstand die is voorgeschreven. Triep: ‘Ik zag bezoekers rijen dik voor het uitgifteloket staan. Mensen hebben daar een verantwoording maar zien de ernst van de situatie niet. En ondernemers hebben daar ook een taak in. Zet dan dranghekken neer met lintjes op anderhalve meter afstand. Maar dat gebeurt gewoon niet.’ Als het aan de strandexploitant ligt is er op de boulevard van Scheveningen nu helemaal niets te halen. Ook om te voorkomen dat de met rood-witte linten afgesloten terrassen van de strandtenten alsnog worden gebruikt. ‘Mensen mogen hun patatje niet bij de afhaalpunten op eten, maar gaan dus met z’n allen op onze terrassen zitten die zijn afgesloten.’

De voorzitter is onomwonden: “Scheveningen verwelkomt u graag, maar niet vandaag! Laten we zorgen voor een vlakke curve!” Hij vreest Italiaanse en Spaanse toestanden. Daar heeft het virus zich verder kunnen verspreiden doordat de bevolking dergelijk onachtzaam gedrag vertoonde. De New York Times reconstrueert hoe de Italiaanse ramp zich heeft kunnen ontvouwen. De krant spreekt van ‘lessen voor de wereld’.

De burgemeester van badplaats Noordwijk doet ook een noodoproep:

In het belang van iedereen vraag ik dan ook: kom niet naar de kust van Noordwijk. Deze zondag niet, maar ook al die andere mooie lentedagen niet die er nog gaan komen, zolang corona bestreden moet worden.

Burgemeesters van Zandvoort en Bloemendaal doen soortgelijke oproepen.

Zaterdag deelde BOOS-presentator Tim Hofman verontrustende beelden uit het Amsterdamse Vondelpark:

Vondelpark, vandaag. wat de fuck pic.twitter.com/rh2JwxoOp5 — Tim Hofman (@debroervanroos) March 21, 2020

De taferelen doen denken aan de beelden uit Parijs vorig weekend. Daar leidde de massale recreatie tot de invoering van een totale lockdown door president Macron waarbij alle burgers huisarrest hebben.

cc-foto: Roel Wijnants