Kee & Van Jole hebben natuurlijk naar de persconferentie gekeken van premier Rutte en minister De Jonge. Volgens Van Jole was het slechtste persconferentie tot nu toe. “Alleen als je goed luisterde werd je de ernst van de situatie duidelijk. Pas voldoende vaccins in het derde kwartaal, dat zal dus wel het vierde of vijfde kwartaal van 2021 worden. De Britse Jaap van Dissel heeft gezegd dat we er rekening mee moeten houden dat we ook volgende winter nog met mondkapjes lopen.” Volgens Van Jole zegt het kabinet transparant te zijn maar is de praktijk anders.

Kee constateert dat de premier en minister het ineens hebben over het getal 10, het aantal ic-opnames dat bereikt moet worden om te kunnen kijken naar versoepeling. “Die norm is nooit eerder ter sprake gekomen, het ging altijd over het aantal besmettingen, 3600, of over andere getallen.”