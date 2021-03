Het rijke ‘young boys network’ achter de verrassend populaire nieuwkomer Volt

Volt staat op drie zetels in de peilingen en haalde bij de laatste Europese verkiezingen in Nederland 100.000 stemmen. Destijds niet genoeg voor een Nederlandse zetel in het Europees parlement maar ze zouden alleen al met die stemmen zo in de Tweede Kamer komen. Pro-Europa zijn is dan ook het belangrijkste onderdeel van het imago van de partij. Al blijft vaak onduidelijk wat daar precies mee bedoeld wordt: het Europa van de vrije markt of dat van de burger.

Tal van mannelijke prominenten pleiten de afgelopen weken in de media voor Volt. Van Arjen Lubach en Correspondent-hoofdredacteur Rob Wijnberg tot Geert Mak als factoor van vernieuwing. Critici noemen Volt een soort D66 met een voorliefde voor kernenergie. Kieswijzers zetten de partij ook tussen D66 en VVD. Terwijl veel kiezers van Volt lijken te denken dat het om een linkse partij gaat. De populariteit van de liberale partij is ook opmerkelijk omdat iedereen Volt kent maar amper iemand de lijsttrekker Laurens Dassen.

In de Week van Kee zet parlementair journalist Merel Ek uiteen wie er achter Volt zitten, de partij die in 2017 werd opgericht door twee consultants van McKinsey, het Amerikaanse bedrijfsadviesbureau waar ook CDA-lijsttrekker Hoekstra carrière maakte. Er blijkt achter Volt een ‘young boys network’ van telgen uit vermogende en zelfs adelijke families te schuilen. “In 2019 was zestig procent van hun budget afkomstig van zes miljonairs.” In de studio reageert lijsttrekker Laurens Dassen.