Het vals spel van Grapperhaus, de leegte van Kaag en talkshows als propaganda

Kee & Van Jole voorspelden vorige week eensgezind dat minister Grapperhaus zou aftreden. En verdomd, hij bleef zitten. “Ik kon niet weten dat hij vals zou spelen. Want dat is zo’n snik natuurlijk,” zegt Kee in het programma De Nieuws BV dat zowel op radio als tv wordt uitgezonden. De politiek journalist van BNNVARA vertelt dat het CDA aandrong op aanblijven maar dat onduidelijk is wie daar welke rol in heeft gespeeld omdat de partijtop in chaos verkeert/ Van Jole constateert dat het aanblijven de oppositie niet slecht uit komt met de verkiezingen in het vooruitzicht.

Daarna gaat het over Sigrid Kaag die dit weekend werd gelanceerd als de nieuwe partijleider van D66. Kee bespeurde nergens enig enthousiasme en Van Jole was ronduit teleurgesteld: geen visie, geen ambitie, geen concrete oplossingen. Precies de drie dingen die een lijsttrekker volgens Kaag zelf wel moet hebben.

Tot slot gaat het over het nieuwe boek Stilte op het Binnenhof, een reconstructie van hoe er in Den Haag is gereageerd op de coronacrisis. Peter Kee komt daarin ook aan het woord en doet een boekje open over hoe de politiek de talkshows trachtte in te zetten als een soort propagandakanalen. Kabinetsleden konden er vrijwel ongehinderd hun verhaal afsteken. Van Jole wil daar niet te fel op reageren: “Het was een rare situatie. Naast de intelligent lockdown was er ook sprake van een soort intelligent noodtoestand. Eigenlijk was min of meer de noodtoestand van kracht zonder dat die ooit uitgeroepen is en iedereen hield zich daar aan. Dat gold ook voor mij.”