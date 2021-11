‘Het virus is als Rutte, hij komt elke keer weer terug’

Het is natuurlijk heel makkelijk om kritiek te hebben op het kabinet, maar ze staan er toch maar mooi wel. Dat zegt Pieter Derks in De Nieuws BV. Natuurlijk hadden ze er helemaal niet hoeven staan als er een beter plan was geweest, maar dat laat Derks maar even buiten beschouwing. ‘Misschien is dit wel het plan. De boel net zo lang laten oplopen tot er een crisissituatie is ontstaan en dan de redder des vaderlands uithangen.’

Bovenstaande alinea had overigens over van alles kunnen gaan: de stikstofcrisis, Groningen, het toeslagenschandaal, de wooncrisis, het lerarentekort of de onderbezetting in de zorg. Toch heeft Derks het, het kan momenteel ook bijna niet anders, over corona. En ze staan er toch maar mooi wel. Derks meent vooral bij Hugo de Jonge de laatste tijd een worsteling te zien. Dat heeft er misschien mee te maken dat na bijna twee jaar keihard werken, De Jonge nog altijd niet de perfecte metafoor heeft gevonden voor de situatie waarin we zitten:

Hij heeft talloze pogingen gedaan. We zijn samen een dijk geweest die de golf moest breken. We hebben al eens een kraan open laten staan. Er is een thermometer in gestoken, overigens zonder te specificeren waarin precies. Het virus was een mammoettanker. We hebben gestuurd op de achteruitkijkspiegel terwijl we tegelijkertijd het dashboard in de gaten moesten houden. Het was een puzzel die we moesten leggen. En afgelopen vrijdag kwam een oude bekende voorbij: de marathon.

Derks vreest dat we op het punt zijn gekomen dat we ook deze laatste metafoor moeten laten gaan. Een marathon kent immers zowel een goede voorbereiding als een duidelijk einde. Over welke metafoor Hugo de Jonge dan nog wel kan gebruiken, heeft Derks zo zijn eigen ideeën: