Het virus is na een jaar weer terug in Wuhan

Alarm in China over nieuwe uitbraken van het coronavirus. In het land dat het virus een jaar lang overwonnen leek te hebben is de deltavariant binnengedrongen. In Wuhan, waar het virus eind 2019 voor het eerst gevonden werd, worden alle 11 miljoen inwoners getest nadat er 7 gevallen zijn geconstateerd. Het aantal besmettingen in het hele land is relatief laag, 360 gevallen in twee weken tijd, maar de Chinese overheid neemt geen enkel risico en voert op ongekende schaal maatregelen door.

De VRT meldt:

In vergelijking met andere landen gaat het om een beperkt aantal besmettingen, maar voor China is dat genoeg om drastische maatregelen te nemen. Miljoenen mensen moeten opnieuw in lockdown en moeten dus thuis blijven. Er wordt ook massaal getest, nauwe contacten moeten meteen in quarantaine en op verschillende plaatsen gelden reisbeperkingen. In de hoofdstad Peking zijn alle bus-, trein- en luchtverbindingen met regio’s waar nieuwe gevallen zijn ontdekt, verbroken. Toeristen mogen de hoofdstad niet binnen, alleen essentiële reizen zijn toegelaten op voorwaarde van een negatief testresultaat. De overheid vraagt de inwoners ook om de stad niet te verlaten als het niet nodig is. In Zhuzhou, een stad in de provincie Hunan met 3,6 miljoen inwoners, is een lockdown van 3 dagen afgekondigd. In die tijd zal er massaal getest en gevaccineerd worden.

China kreeg het virus vorig jaar onder controle door langdurige, massale lockdowns en testen op grote schaal. Het land ging daar prat op en heropende de economie. Nu blijken er toch grote risico’s te zijn. De uitbraken zijn onder meer te herleiden tot besmette personen die theatervoorstellingen bezochten. De overheid spoort nu duizenden andere theaterbezoekers op. Het grootste deel van de mensen heeft wel een prik gekregen maar slechts 16 procent van de bevolking is volledig gevaccineerd.