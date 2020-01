Amerika en zijn bondgenoten begrijpen het Midden-Oosten niet. Een oorlog daar kunnen ze daarom nooit winnen. Dat zegt de Belgische oorlogsverslaggever Rudi Vranckx, die al dertig jaar door het gebied reist, in de podcast Betrouwbare Bronnen.

Vranckx waarschuwt: ‘We zijn ooit slaapwandelend de Eerste Wereldoorlog ingelopen. Niemand wil in het Midden-Oosten zo’n Grote Oorlog, maar je kunt er stap voor stap naartoe gaan. Dat je later denkt: hoe zijn we hier in ’s hemelsnaam terechtgekomen?’ Volgens hem is het Midden-Oosten ‘het Vietnam van onze tijd’. Er zijn ook verschillen. ‘Door het Midden-Oosten lopen veel meer breuklijnen. De strijd zorgt voor migratiestromen en hangt ook samen met het klimaatprobleem. Als Iran de Straat van Hormuz afsluit, hebben we een economische crisis. En het extremisme is als een uitzaaiproduct in onze eigen samenleving terechtgekomen.’

De Amerikanen hebben niet door waar in het Midden-Oosten precies de breuklijnen liggen, meent Vranckx. Volgens hem bereiken de Amerikanen met de liquidatie van Qassem Soleimani het omgekeerde van wat ze beogen: ‘In Irak demonstreerden jongeren de afgelopen maanden tegen het oude, vermolmde regime. In zekere zin begonnen in Iran de economische sancties van Trump te werken. Maar nu sluiten de rangen zich weer. Voor de Ayatollahs is dit perfect.’

Vranckx ziet dat de politiek het vaak verknoeit. ‘Adviezen van Defensie en veiligheidsmensen zijn veel terughoudender dan wat de politiek besluit. De CIA wilde Bin Laden uitschakelen, maar niet een hele oorlog optuigen. Je moet als politiek durven afgaan op technocratische adviezen. Dat is misschien minder sexy, maar het scheelt wel een boel ellende.’

cc-foto: wikiportret.nl / Paul Van Welden