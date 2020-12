Hielden mensen maar net zoveel van mensen als van olifanten

Circusolifant Buba blijft in Nederland. Geert Wilders noemde dat dinsdag het beste nieuws van de dag. “Mind you, dat was op de dag dat Hugo de Jonge aankondigde dat er vanaf 4 januari gevaccineerd gaat worden”, zegt Druktemaker Pieter Derks, die blij is met zoveel dierenliefde in de Tweede Kamer.

“Wat me vooral zo trof aan het verhaal van Buba is het mededogen, de zorgvuldigheid en het inlevingsvermogen. Je gaat toch denken: hielden mensen maar net zoveel van mensen als van dieren. Ter vergelijking: tien dagen eerder nam een meerderheid in diezelfde Kamer nog een motie aan om voortaan geen drenkelingen meer te redden in de Middellandse Zee.”

“We zouden natuurlijk kunnen proberen het woord ‘mens’ zo nu en dan te vervangen door het woord ‘olifant’. Stel nou dat in 2018 een bericht was verschenen dat Ali, een mannetjesolifant van 27 jaar, vader van een lief schattig klein babyolifantje, dreigde te worden uitgezet naar Bahrein waar ‘m een droevig leven in een kleine cel te wachten stond. Had de Nederlandse overheid dat olifantje dan net zo enthousiast op een vliegtuig gezet?”