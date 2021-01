Hij is weg

Woensdagmiddag rond kwart over twee heeft Donald Trump voor de laatste keer als president het Witte Huis verlaten. Later op dag zal zijn opvolger Joe Biden worden ingezworen als 46ste president van de Verenigde Staten. Trump zal daar niet bij zijn, zijn vice-president Mike Pence wel. Bij het afscheid op het gazon van het Witte Huis was alleen een handjevol pers aanwezig, verder was er niemand.

A striking image: The only people gathered on the South Lawn to witness Trump's departure are press — gathered to the left of the red carpet. The area to the right — typically reserved for staffers and supporters — is completely empty. pic.twitter.com/HIpbUGgVmw — Geoff Bennett (@GeoffRBennett) January 20, 2021

Eerder op de dag gaf Trump nog een afscheidstoespraak. Dinsdag maakte hij nog een lijst bekend met personen die hij op het laatste moment gratie heeft verleend, waaronder zijn voormalige adviseur, de rechtsextremist Steve Bannon. Geen van Trumps eigen familieleden stonden op de lijst.

God what a lovely sentence to type. I might do it again. — Ian Dunt (@IanDunt) January 20, 2021

He seems like a very happy old man looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! pic.twitter.com/G8gObLhsz9 — Greta Thunberg (@GretaThunberg) January 20, 2021

