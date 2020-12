Hij staat: nieuwe fallus verrijst in Beieren

Enkele dagen na de verdwijning van het fallusbeeld op de Grünten-alp in Beieren, is er een nieuw bouwwerk opgedoken op dezelfde plaats. Het nieuwe beeld is een nog iets grotere penis. Hij wordt overeind gehouden met houten stokken.

De eerdere fallus bleek erg populair bij wandelaars die graag met het twee meter hoge beeld op de foto gingen. Wie de megapenis daar had neergezet, is onduidelijk. Omwonenden vermoeden dat het beeld een verjaardagscadeau was, maar dat de ontvanger niet op de sculptuur zat te wachten.

Wie het nieuwe fallusbeeld heeft neergezet, is eveneens onduidelijk. Op webcambeelden van de nabijgelegen Grünten-liften waren slechts wazige beelden te zien van twee personen die de nieuwe fallus vermoedelijk hebben neergezet.