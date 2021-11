Hij was fit en ongevaccineerd, nu ligt hij op de ic en heeft hij spijt

RTL Nieuws brengt het verhaal van Jules. Net als veel anderen die zich niet laten vaccineren vertrouwde hij het vaccin niet. Hij wilde eerst eens afwachten wat er zou gebeuren met de mensen die zich wel lieten vaccineren. Om te zien of zij bijwerkingen zouden krijgen. Hij is 51 en fit dus hij dacht dat hij zelf maar amper risico liep, net als vele anderen die afzien van vaccinatie. Het virus dacht daar anders over en sloeg toe. En hoe.

Jules belandde op ic, hij raakte in coma, zijn lichaam is gesloopt, hij kan amper nog praten of bewegen. Zijn herstel zal maanden gaan duren. Vanaf zijn ziekbed doet hij moedig een oproep aan iedereen die denkt zoals hij dacht: Laat je vaccineren. Covid is geen grap.

RTL Nieuws verspreidt het bericht ook via Instagram, een medium dat erg populair is onder mensen die zich willen onttrekken aan de werkelijkheid van het virus.