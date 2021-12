‘Hippe’ christenen vieren in Barneveld met Kerstfeest met honderden bezoekers

Sommige christenen trekken zich niets aan van de lockdown en het verbod op grootschalige bijeenkomsten en bijeenkomsten. Met een beroep op de godsdienstvrijheid houdt de DoorBrekers, een kerk die verwant is aan de Pinkstergemeente, in Barneveld maar liefst vier feestdiensten met Kerst. Elke viering wordt bezocht door 650 kerkgangers in een sfeer die doet denken aan een popconcert. De voorganger zegt dat de diensten een vorm van politiek protest zijn: “We willen zo ook een signaal richting de overheid geven: dat het tijd is voor een beleid dat meer ruimte gaat geven aan de dingen die belangrijk zijn in het leven.”

Omroep Gelderland schrijft:

De eerste van de vier was donderdagavond. Tijdens Kerstavond zijn er twee en dan is er ook nog een viering op Tweede Kerstdag. De lockdown wordt daarbij genegeerd. (...) Er wordt niet gevraagd naar een QR-code, maar de coronaregels worden wel gerespecteerd. "Wij zitten nu op een derde van onze capaciteit. Er wordt afstand gehouden. Mensen gaan door de ene deur naar binnen en door de andere naar buiten. We doen er alles aan om het zo veilig mogelijk te laten verlopen. De overheid hier heeft nog niet gereageerd. Ik verwacht hier ook geen handhavers, misschien komen ze om de dienst mee te maken."

[/su_quote]

De wedergeboren christenen genieten zichtbaar van hun daden. “Fantastisch. Een avondje uit, lekker in de kerk,” verklaart een van de aanwezigen. Voorganger Peter Pauwe, die zich laat inspireren door het Noord-Amerikaanse welvaartsevangelie, houdt zijn aanhangers voor “Vergeet corona en vier Jezus. (…) Corona heeft niet het eeuwige leven, dat gaat ook weer voorbij.”