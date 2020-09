Historisch grote ‘klimaatbranden’ leggen westelijke staten VS in de as

De staten Californië, Oregon en Washington aan de Amerikaanse westkust worden geteisterd door historisch grote bosbranden. Die zijn het gevolg van aanhoudende droogte en recordtemperaturen, veroorzaakt door klimaatverandering. De branden hebben al zeker 23 mensen het leven gekost, tientallen zijn vermist, tienduizenden zijn geëvacueerd. President Donald Trump noemt de branden het gevolg van slecht onderhoud door het lokale bestuur en gelooft nog altijd dat de bossen ‘beter aangeharkt’ hadden moeten worden.

Wie nietsvermoedend beelden ziet van de lucht boven bijvoorbeeld San Francisco, zou zomaar kunnen denken dat ze uit een apocalyptische Hollywoodfilm kijken. De lucht heeft 24 uur per dag een onheilspellende oranje gloed, waarlangs dikke rookwolken hangen. De westelijke staten staan in brand, letterlijk. In Oregon, ten noorden van Californië, voeren brandweerlieden een strijd met twee immense bosbranden die bij de grootste stad Portland bij elkaar dreigen te komen en daarmee honderdduizenden mensen in gevaar brengt. Crisismanager Andrew Phelps zegt dat duizenden gebouwen al zijn verwoest en dat de staat zich voorbereid op een humanitaire catastrofe. Vrijdag werd Portland de stad met wereldwijd de slechtste luchtkwaliteit.

Verspreid over de drie westelijke staten woeden zo’n honderd branden die een historisch groot gebied in de as hebben gelegd. De staten hebben behalve aan het bestrijden van het vuur, samen met de FBI hun handen vol aan het bestrijden van nepnieuws over de oorzaak ervan. Op sociale media is er een stortvloed aan berichten die beweren dat antifa-leden of de extreemrechtse Trump-aanhangers The Proud Boys verantwoordelijk zijn. De FBI laat weten dat al deze berichten verzinsels zijn.

In plaats daarvan moet de oorzaak gezocht worden bij het klimaat. Droogte en historisch hoge temperaturen zorgen voor ideale omstandigheden voor vuur om oncontroleerbaar om zich heen te grijpen. Gouverneur van Californië Gavin Newsom zei al dat hier het verwoestende effect van klimaatverandering ‘in realtime’ te zien is. Ook zei hij dat de klimaatdoelstellingen en -maatregelen die tot dusverre genomen zijn duidelijk tekort schieten. De staat maakt veel gebruik van gevangenen die tijdens hun straf dienstdoen als brandweerlieden. Newsom heeft inmiddels een wet getekend waardoor het mogelijk is dat zij in ruil daarvoor een schoon strafblad en een betaalde baan bij de brandweer krijgen nadat ze hun straf hebben uitgezeten.

Gouverneur van Washington Jay Inslee, die kortstondig een gooi deed naar de Democratische presidentskandidatuur, wijst er ook op dat de abnormale droogte en hoge temperaturen als gevolg van klimaatverandering een ‘explosieve’ combinatie zijn. In een persconferentie zei hij vrijdag dat er dan ook niet gesproken moet worden van bosbranden, maar van ‘klimaatbranden’: “Dit is geen daad van God. Dit gebeurt omdat we in de staat Washington het klimaat dramatisch veranderd hebben.”

Bron: The Guardian / cc-foto: Christopher Michel