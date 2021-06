Hitte in zuiden Italië: tomatenplukker (27) overlijdt

De autoriteiten in de zuid-Italiaanse regio Apulië staan het niet langer toe dat landarbeiders tijdens de warmste uren van de dag aan het werk worden gezet. De maatregel blijft van kracht tot 31 augustus en komt nadat een 27-jarige tomatenplukker afkomstig uit Mali op donderdag overleed.

Na een dienst van vier uur in de brandende zon voelde hij zich niet lekker. Op weg naar huis viel hij van zijn fiets. De man was net aangekomen in Italië. Hij woonde bij zijn broer en verdiende op het land 6 euro per uur. Er wordt geld ingezameld om zijn lichaam over te brengen naar Mali.

Migranten die in de Italiaanse tomatenindustrie werken, worden vaak slecht behandeld. Uit onderzoek van de Keuringsdienst van Waarde bleek twee jaar geleden dat de arbeidsmigranten vaak onder erbarmelijke omstandigheden moeten werken. Zij zijn vaak 14 uur in touw in de brandende zon.

Op de fatale donderdag liepen de temperaturen in Apulië op tot 38 graden. Door de klimaatcrisis neemt de kans op hittegolven fors toe in Zuid-Europa. De Wereldbank noemt Italië “in het bijzonder kwetsbaar voor klimaatverandering”.

cc-foto: Gerd Altmann